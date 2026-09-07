Raviver, Résister, Réimaginer – Une démarche au coeur de la GLTSO, Fédération Opéra – GLTSO (Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra), Levallois-Perret

Informations pratiques

Raviver, Résister, Réimaginer – Une démarche au coeur de la GLTSO Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Fédération Opéra – GLTSO (Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra) Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Raviver – Résister – Réimaginer

Au cœur de l’humain et de son environnement

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra vous invite à une conférence consacrée aux trois verbes mis à l’honneur cette année : Raviver, Résister, Réimaginer. Trois verbes qui engagent la responsabilité de l’humain tant d’un point de vue sociétal qu’environnemental. Deux sujets si brûlants d’actualité.

Préserver le lien entre le passé, le présent et le futur, entre le recevoir et le transmettre. C’est autour de ses 3 axes que nous vous proposons d’aborder en quoi Raviver, Résister, Réimaginer sont au cœur même de la démarche de la Franc-Maçonnerie de Tradition donnant à l’Homme les clefs de son futur.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à Levallois-Perret pour 2 conférences.

Fédération Opéra – GLTSO (Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra) 9 place Henri-Barbusse, 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 05 98 70 http://www.gltso.org [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-la-gltso-ouvre-ses-porte-levallois-perret-20-sept-2026 »}] Métro Louise Michel (Ligne3)

A proximité du marché – Accessible à tous

Conférence

©Fédération Opéra- GLTSO