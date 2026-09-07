Proto jeu, Ludothèque Louis-Aragon, Saint-Étienne-du-Rouvray
jeudi 5 novembre 2026 · Ludothèque Louis-Aragon · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Proto jeu Jeudi 5 novembre, 16h00 Ludothèque Louis-Aragon Seine-Maritime
À partir de 16 ans. Gratuit. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T16:00:00+01:00 – 2026-11-05T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T16:00:00+01:00 – 2026-11-05T18:00:00+01:00
Vous avez une idée ? Une envie de créer un jeu ? Ou bien tester les jeux des autres participants ? Rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour échanger, découvrir et jouer.
Ludothèque Louis-Aragon 1 rue du Vexin, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 16 25 »}]
Venez découvrir les coulisses de la création d’un prototype de jeu de société. Jeu Découverte
Jean-Pierre Sageot
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