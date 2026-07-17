Prox Raid Aventure x Mercredi 9 septembre 2026 x Terrain Fontier x Potennerie x Roubaix, 54 cour fontier, Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Prox Raid Aventure x Mercredi 9 septembre 2026 x Terrain Fontier x Potennerie x Roubaix Mercredi 9 septembre, 14h00 54 cour fontier, Roubaix Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

Prox Raid Aventure Organisation x Police Population x 2026

Mercredi 9 septembre 2026

Horaires : 14h – 18h : Prox Raid Aventure

Horaires : 18h – 20h : Concert by la da-masfamily (chant, danse …)

Lieu : Terrain Fontuer, 54 cour Fontier, Roubaix.

Contexte :

Il y a peu, plusieurs villes, dont Roubaix, ont été le théâtre de violences, parfois perpétrées par des jeunes. Reconstruire va au-delà des biens matériels : il faut restaurer le lien social entre la jeunesse de Roubaix et ceux qui la soutiennent.

Description du projet :

L’association Prox Raid Aventure, et l’association Da-mas co-organisatrice du Prox Raid Aventure.

Ce projet a pour objectif de favoriser le rapprochement population-police au travers de divers ateliers ludo sportifs animés par les forces de l’ordre bénévolement (PM / PN / Pompiers).

Au programme, sept stands seront proposés, tous encadrés par au moins un policier : Football (terrain gonflable) / Boxe (ring gonflable) / Mur d’escalade (7 mètres) / Parcours (équipés des tenues de CRS) / échanges interactif sur les gestes technique professionnels d’intervention / Secourisme (pompiers) / Tir laser (cibles électronique) avec en plus potentiellement un stand brigade canine et un stand brigade équestre.

Ces stands sont amenés gratuitement par l’association.

Un stand buvette/petite restauration peut-être proposé pour l’autofinancement d’un projet (PRJ/Centres sociaux)

Public visé :

Dés 7 ans : Tous publics, associations sportives, pôles ressources jeunesses, centres sociaux

Le Prox Raid Aventure Organisation :

Le Prox Raid Aventure est une action animée par les forces de l’ordre (la police nationale, la police municipale et les pompiers du Sdis 59). Ces derniers sont bénévoles et proposent des activités sportives à destination du public. La plus value du Prox Raid aventure est l’emplacement de stands d’insertion professionnelle pour découvrir les métiers des forces de l’ordre (Ecole nationale de police, la mission locale ..).

Cette action est financée par le FIPD, et la Ville de Roubaix. ».

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Le Prox Raid Aventure est une action animée par les forces de l’ordre (la police nationale, la police municipale et les pompiers du Sdis 59)

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