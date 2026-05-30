Prune Karlen, Cave Marignac, Genève

Prune Karlen Samedi 30 mai, 20h00 Cave Marignac

20 CHF Tarif normal / 15 CHF réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Prune Karlen, jazz folk intimiste

Entre l’Écosse et la Suisse, Prune Karlen compose et chante les départs, les transformations et les rencontres qui traversent son parcours. Sa musique folk jazz intimiste mêle douceur, improvisation et poésie sonore.

Pour ce concert à la Cave Marignac, elle sera accompagnée de Tom Eichenberger au vibraphone et aux percussions. Ensemble, ils créent un univers chaleureux et délicat où se mêlent voix, textures sonores et improvisation. Kalimba, archet, looper et percussions tissent des paysages musicaux sensibles et immersifs.

Après plusieurs scènes en Suisse, dont le Cully Jazz Festival, Prune Karlen vient présenter son premier EP Autrement, sorti le 24 avril 2026.

Prune Karlen – voix, compositions, looper

Tom Eichenberger – vibraphone, percussions

Cave Marignac 28 avenue Eugène-Lance, 1212 Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/concerts-de-lancy-DV97EDKNUH »}]

Entre folk, jazz et chanson intimiste, Prune Karlen présente son premier EP Autrement accompagnée de Tom Eichenberger au vibraphone et aux percussions.

CL