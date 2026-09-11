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Psykofobik Théâtre La Ruche Nantes

vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

Psykofobik Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:00 – 21:30
Gratuit : non  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Le 10 octobre à 20h Genre : Théâtre – À partir de 10 ans – Durée : 1h10Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. “ Docteur Gicquel, pouvez-vous nous définir ce qu’est la Psychophobie svp ? – Bien sûr Docteur Gicquel. La psychophobie n’est autre que la discrimination et l’oppression des personnes qui ont, qui sont étiquetées ou perçues comme ayant une maladie mentale.- En d’autres termes, la psychophobie est tout simplement la stigmatisation des fous, des folles.- Oui, la psychophobie est une forme de validisme où un jugement de valeur est posé sur les capacités mentales et sur le respect des normes sociales. “ »Spectacle programmé dans le cadre de LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32211/psykofobik


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