Psykofobik Théâtre La Ruche Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:00 – 21:30
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Le 10 octobre à 20h Genre : Théâtre – À partir de 10 ans – Durée : 1h10Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. “ Docteur Gicquel, pouvez-vous nous définir ce qu’est la Psychophobie svp ? – Bien sûr Docteur Gicquel. La psychophobie n’est autre que la discrimination et l’oppression des personnes qui ont, qui sont étiquetées ou perçues comme ayant une maladie mentale.- En d’autres termes, la psychophobie est tout simplement la stigmatisation des fous, des folles.- Oui, la psychophobie est une forme de validisme où un jugement de valeur est posé sur les capacités mentales et sur le respect des normes sociales. “ »Spectacle programmé dans le cadre de LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32211/psykofobik
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