PSYKUP + 7 WEEKS en concert Le Cargö Caen

Caen

PSYKUP + 7 WEEKS en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 23:59:00

Date(s) :

2026-11-13

Machine de guerre live, Psykup a sillonné la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, et a assailli de prestigieux festivals internationaux comme Les Eurockéennes de Belfort, le Download Festival France, le fameux Boulevard au Maroc…

Psykup et 7 weeks seront en concert au Cargö, ne les manquez pas !

PSYKUP

Machine de guerre live, Psykup a sillonné la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, et a assailli de prestigieux festivals internationaux comme Les Eurockéennes de Belfort, le Download Festival France, le fameux Boulevard au Maroc, le Rockstadt en Transylvanie, ainsi qu’un Hellfest blindé acquis à leur folie contagieuse.

Psykup invite l’auditeur à embrasser les épreuves de la vie et à en sortir plus fort, plus audacieux. Retour aux sources pour le groupe avec cet album qui incarne l’essence même de son nom la psyché vers le haut . Chaque morceau est un concentré d’énergie brute, une fusion imparable d’agressivité convulsive et de mélodies soignées, dans un shaker musical décomplexé. Hardcore, jazz, death, funk, thrash et pop se mélangent pour offrir un voyage explosif, à la fois sauvage et accessible, où chaque note bouscule les frontières de la folie.

The Joke Of Tomorrow est l’expérience Psykup dans toute sa splendeur un album qui défie les conventions, se joue des attentes et invite à la fois à la réflexion et à la fête. Une œuvre ambitieuse, audacieuse, à la hauteur de 30 ans de carrière, où chaque seconde réveille l’âme et secoue les certitudes.

7 WEEKS

Dixième disque et étape charnière avec Going Back Home , 7WEEKS se révèle dans une production sonore internationale, signant son disque le plus clair et frontal.Produit et réalisé par Adrian Bushby (2 Grammys Awards pour ses collaborations avec Foo Fighters et Muse), cet opus enregistré entre Londres et Birmingham marque un retour aux sources de leur heavy rock singulier et les propulse dans une dimension supérieure. Le groupe, déjà fort d’une discographie inventive et variée, laisse aujourd’hui place à une puissance brute, dépouillée de tout artifice, où seule l’efficacité du songwriting prime, dans la grande lignée des power trios anglo-saxons.

Soutenu de longue date par la presse Rolling Stone, RockHard (album du mois), Guitar Part (Awards 2023 meilleur groupe et meilleur album français), le groupe a également bâti sa trajectoire par une présence scénique continue en France, Europe et UK Mainstage du Hellfest 2024, Rock for People (Cz), Motocultor, Dour Festival (Be), Hammer fest (Uk), Xtreme Fest…

Basé à Limoges, 7 WEEKS est un pur produit de l’indépendance et a sorti toutes ses productions sur son propre label auto-financé, construisant sa légitimité, pas à pas, loin des feux de paille médiatiques. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : PSYKUP + 7 WEEKS en concert

A live war machine, Psykup has criss-crossed France, Belgium, Switzerland and Germany, taking in prestigious international festivals such as Les Eurockéennes in Belfort, Download Festival France, the famous Boulevard in Morocco…

L’événement PSYKUP + 7 WEEKS en concert Caen a été mis à jour le 2026-05-06 par Calvados Attractivité