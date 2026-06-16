P’tit bal du lundi Saint-Jean-d’Angély
P’tit bal du lundi Saint-Jean-d’Angély lundi 14 septembre 2026.
Saint-Jean-d’Angély
P’tit bal du lundi
Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:15:00
fin : 2026-09-14 16:15:00
Date(s) :
2026-09-14
Un après-midi par mois Gégé vous invite à venir danser sur un air d’accordéon et accompagné de Géraldine Dabat au chant.
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Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 80 07 fdfr.17@orange.fr
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English :
One afternoon a month, Gégé invites you to come dance to the sound of the accordion, accompanied by Géraldine Dabat on vocals.
L’événement P’tit bal du lundi Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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