P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné, Auditorium des Champs Libres, Rennes

P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné Mercredi 22 avril, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:45:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:45:00+02:00

​Avec Michael Liot (musique), Doriane Ayxandri (illustration) et Aurélie Miermont (narration)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

« Jean-Chat voit dans le noir » nous invite à suivre les aventures d’un petit garçon à la recherche de son chat au cœur de la nuit, dans un spectacle musical et dessiné tout en poésie. vacances

Tanguy_Alanou