P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné, Auditorium des Champs Libres, Rennes
P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné, Auditorium des Champs Libres, Rennes mercredi 22 avril 2026.
P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné Mercredi 22 avril, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:45:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:45:00+02:00
Avec Michael Liot (musique), Doriane Ayxandri (illustration) et Aurélie Miermont (narration)
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
« Jean-Chat voit dans le noir » nous invite à suivre les aventures d’un petit garçon à la recherche de son chat au cœur de la nuit, dans un spectacle musical et dessiné tout en poésie. vacances
Tanguy_Alanou
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