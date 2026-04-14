P’tits Artistes 6-12 ans, Musée des Augustins, Toulouse

P’tits Artistes 6-12 ans 9 et 30 mai Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Atelier de création plastique pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants découvrent les oeuvres du musée et s’initient à diverses techniques artistiques (dessin, peinture, modelage, etc.)

Dans les nuages : samedi 9 mai (10h30 & 14h)

Au fil des œuvres : samedi 30 mai (10h30 & 14h)

> Durée : 2h

> Pas de parent accompagnateur pour cette activité

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996323 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Les enfants découvrent les oeuvres du musée et s’initient à diverses techniques artistiques atelier musée

mairie de Toulouse