P’tits Artistes 6-12 ans, Musée des Augustins, Toulouse
P’tits Artistes 6-12 ans, Musée des Augustins, Toulouse samedi 9 mai 2026.
P’tits Artistes 6-12 ans 9 et 30 mai Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Atelier de création plastique pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants découvrent les oeuvres du musée et s’initient à diverses techniques artistiques (dessin, peinture, modelage, etc.)
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Dans les nuages : samedi 9 mai (10h30 & 14h)
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Au fil des œuvres : samedi 30 mai (10h30 & 14h)
> Durée : 2h
> Pas de parent accompagnateur pour cette activité
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996323 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Les enfants découvrent les oeuvres du musée et s’initient à diverses techniques artistiques atelier musée
mairie de Toulouse
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