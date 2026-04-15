Tous à l’Opéra !, Opéra national du Capitole, Toulouse

Tous à l’Opéra ! Samedi 9 mai, 11h00 Opéra national du Capitole Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

L’Opéra national du Capitole participe à l’événement Tous à l’Opéra !,

l’occasion rêvée d’ouvrir gratuitement nos portes et de vous faire partager

notre passion, avec un parcours autour de costumes d’opéras et de ballets, une présentation de la salle de spectacle, un concert du Choeur de l’Opéra national du Capitole, sous la direction de Gabriel Bourgoin et une représentation de l’opéra itinérant Le Bus Figaro au Jardins des plantes de Toulouse.

samedi 9 mai au Théâtre du Capitole :

> de 11h à 16h : exposition de costumes d’opéra et de ballet

Médiation orale sur les costumes à 11h et 15h (durée 30 min environ)

> de 12h30 à 13h30 : présentation de la salle de spectacle

> à 15h et à 16h : 2 mini-concerts du Choeur de l’Opéra national du Capitole (durée 20 min)

samedi 9 mai (lieu à confirmer) :

> 18h : représentation du Bus Figaro, opéra intinérant, d’après Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini.

(durée 1h – sous réserve des conditions météorologiques)

samedi 9 mai sur France Télévisions :

diffusion de l’opéra Lucia di Lammermoor enregistré au Théâtre du Capitole en février 2026

Opéra national du Capitole Place du Capitole – 31000 TOULOUSE Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Tous à l’Opéra ! Exposition costumes Présentation salle spectacle

Christophe Carasco