Tous à l’Opéra !, Opéra national du Capitole, Toulouse
Tous à l’Opéra !, Opéra national du Capitole, Toulouse samedi 9 mai 2026.
Tous à l’Opéra ! Samedi 9 mai, 11h00 Opéra national du Capitole Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00
L’Opéra national du Capitole participe à l’événement Tous à l’Opéra !,
l’occasion rêvée d’ouvrir gratuitement nos portes et de vous faire partager
notre passion, avec un parcours autour de costumes d’opéras et de ballets, une présentation de la salle de spectacle, un concert du Choeur de l’Opéra national du Capitole, sous la direction de Gabriel Bourgoin et une représentation de l’opéra itinérant Le Bus Figaro au Jardins des plantes de Toulouse.
samedi 9 mai au Théâtre du Capitole :
> de 11h à 16h : exposition de costumes d’opéra et de ballet
Médiation orale sur les costumes à 11h et 15h (durée 30 min environ)
> de 12h30 à 13h30 : présentation de la salle de spectacle
> à 15h et à 16h : 2 mini-concerts du Choeur de l’Opéra national du Capitole (durée 20 min)
samedi 9 mai (lieu à confirmer) :
> 18h : représentation du Bus Figaro, opéra intinérant, d’après Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini.
(durée 1h – sous réserve des conditions météorologiques)
samedi 9 mai sur France Télévisions :
diffusion de l’opéra Lucia di Lammermoor enregistré au Théâtre du Capitole en février 2026
Opéra national du Capitole Place du Capitole – 31000 TOULOUSE Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Tous à l’Opéra ! Exposition costumes Présentation salle spectacle
Christophe Carasco
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