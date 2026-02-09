WEEK-END MUSIC’HALLE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

WEEK-END MUSIC’HALLE

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

2026-05-09 10:00:00

2026-05-10 18:00:00

2026-05-09

Du chant, du rythme et de l'émotion… Ça va swinger !

Ce week-end prolongé comme on les aime, se fera en musique les Véritables Machinistes

Musiciens de la Halle de La Machine se réunissent autour de Mino Malan, compositeur et chef d'orchestre de la Cie La Machine, afin de faire vibrer le bestiaire mécanique.

Singing, rhythm and emotion… It's going to be a swinger!

