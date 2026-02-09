WEEK-END MUSIC’HALLE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Du chant, du rythme et de l’émotion… Ça va swinger !
Ce week-end prolongé comme on les aime, se fera en musique les Véritables Machinistes
Musiciens de la Halle de La Machine se réunissent autour de Mino Malan, compositeur et chef d’orchestre de la Cie La Machine, afin de faire vibrer le bestiaire mécanique. 12 .
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr
English :
Singing, rhythm and emotion… It’s going to be a swinger!
