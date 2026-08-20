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Publication sur l’architecture en PACA « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique », Hotel de ville de Marseille, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille

Publication sur l’architecture en PACA « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Marseille
Adresse
Pl. Villeneuve-Bargemon
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
telechargement gratuit

Publication sur l’architecture en PACA « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

telechargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Comment rafraichir nos villes méditerranéennes? Consultez cette publication proposée par la MAV PACA !
Publication « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique – une résidence d‘architecture à Arles en quête de fraîcheur » / 2023-24 / ed. MAV PACA
>>> Lien vers la publication (version pdf) :https://bit.ly/43WpaoR
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/48GWG4w »}] https://bit.ly/43WpaoR
Comment rafraichir nos villes méditerranéennes? Consultez cette publication proposée par la MAV PACA !

©MAVPACA

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