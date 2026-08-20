Publication sur l’architecture en PACA « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Publication sur l’architecture en PACA « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

telechargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Comment rafraichir nos villes méditerranéennes? Consultez cette publication proposée par la MAV PACA !

Publication « ACCLIMATATION(S), Adapter la ville patrimoniale face au changement climatique – une résidence d‘architecture à Arles en quête de fraîcheur » / 2023-24 / ed. MAV PACA

>>> Lien vers la publication (version pdf) :https://bit.ly/43WpaoR

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/48GWG4w »}] https://bit.ly/43WpaoR

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