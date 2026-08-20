Publication sur l’architecture en PACA « Plan, ligne, point », Hotel de ville de Marseille, Marseille
samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille
Informations pratiques
Publication sur l’architecture en PACA « Plan, ligne, point » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône
telechargement gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00
Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine en PACA à l’aide de cette publication proposée par l’Ordre des architectes PACA et la MAV PACA !
« Urbaine ou rurale, comment une architecture fait corps avec son espace public. Comment l’espace, le sol et la construction se mélangent, se diluent et rentrent en résonance, en dialogue et en mouvement pour offrir une beauté collective, durable et indispensable. »
>>> Lien vers la publication (version pdf) :https://bit.ly/48GWG4w
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Lieux présentés dans la publication :
Lotissement Les Mûriers / rue des Mûriers—04100 Manosque
Musée de la Préhistoire 10h–18h / route de Montmeyan—04500 Quinson
Église Saint-Christophe 15h–19h30 / rue de l’église Saint-Christophe 04110 Vachères
École à une classe / L’Allée, 27 Place de la Mairie 05800 Saint-Jacques-en-Valgodemard
Sentier éco-touristique / zone humide du Liou de Baratier Crots 05200 Baratier
Salle communale / le village—05160 Saint-Apollinaire
Médiathèque Charles Nègre 10h– 18h / place du Caporal Jean Vercueil—06130 Grasse
Pôle petite enfance / 18 chemin de l’Olivaie—06340 La Trinité
Extension de mairie 8h30–17h / 10 route de Valbonne—06410 Biot
École nationale supérieure de la photographie 8h30–17h30 / 30 avenue Victor Hugo—13200 Arles
Thermes de Constantin 9h–19h / rue du Grand Prieuré—13200 Arles
Salle polyvalente / Tennis Club 75 Allée du Stade—13111 Coudoux
Les Sablettes / avenue Charles de Gaulle 83500 La Seyne-sur-Mer
Villa Noailles 11h– 18h / montée de Noailles—83400 Hyères
Conservatoire de musique 8h30– 17h / 26 boulevard Jean Jaures—83220 Le Pradet
Logements Le Vialle / rue de l’Église—84600 Grillon
Collection Lambert 11h–18h / 5 rue Violette—84000 Avignon
Fondation Stahly / en prolongement du chemin Les Faysses 84110 Crestet
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/48GWG4w »}] https://bit.ly/48GWG4w
Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine en PACA à l’aide de cette publication proposée par l’Ordre des architectes PACA et la MAV PACA !
©MAVPACA
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