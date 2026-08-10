Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL D’AUTOMNE PUCCINI, PUB OU SÉRIE ?

15 rue Solférino Béziers Hérault

Tarif : 53 – 53 – 53 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les grands airs d’opéra peuplent films, séries et publicités. Un spectacle interactif pour les redécouvrir et retrouver Puccini, Mozart et Bizet !

Dans le cadre du Festival d’Automne 2026.

Les airs d’opéra sont bien plus présents dans la culture populaire actuelle qu’on ne peut le penser au premier abord ! Que ce soit dans les publicités, les séries ou les films, la musique classique peuple naturellement ces différents médias populaires et s’est ancrée dans le paysage audiovisuel dès la création de ce dernier.

Ce spectacle interactif a pour but d’offrir au public l’opportunité de fouiller dans ses souvenirs pour retrouver ces mélodies et de les resituer au sein de leurs œuvres d’origine. Rendons donc à Puccini, Mozart et Bizet ce qui leur appartient !

Le concert sera suivi d’un buffet dinatoire.

A partir de 10 ans. .

15 rue Solférino Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : FESTIVAL D’AUTOMNE PUCCINI, PUB OU SÉRIE ?

An interactive show where opera and popular culture become one!

L’événement FESTIVAL D’AUTOMNE PUCCINI, PUB OU SÉRIE ? Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34