Puisqu’il le faut Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat
jeudi 1 avril 2027 · Rue Frédéric Legrand · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Puisqu’il le faut Espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01 22:00:00
Date(s) :
2027-04-01
Une comédie absurde, mordante et profondément humaine ! Trois colocataires. Trois névroses. Un quotidien qui part en vrille. Dans leur appartement en bout de course, un humanitaire désabusé, un profiteur fauché et un hypocondriaque en quête d’absolu affrontent les petits tracas et les grandes angoisses d’un monde qui vacille. Quand les huissiers frappent, que les idéaux s’effondrent, et que l’éléphant dans le couloir n’est plus une image, il ne reste qu’une solution agir… ou faire semblant. C’est une farce contemporaine, drôle, cruelle et terriblement actuelle. C’est aussi une déclaration d’amour bancale à l’humanité, à l’amitié, et à notre besoin désespéré d’y croire encore… un peu. .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
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English : Puisqu’il le faut Espace Georges Brassens Feytiat
L’événement Puisqu’il le faut Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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