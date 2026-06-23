Informations pratiques

Arboussols

PUJA RITUEL INDIEN D’OFFRANDES

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre du festival Purusha qui se tient au prieuré de Marcevol, venez assister à une séance de Puja un rituel indien d’offrandes animé par Munesh Giri.

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

As part of the Purusha Festival taking place at the Marcevol Priory, come and attend a Puja ceremony: an Indian ritual of offerings led by Munesh Giri.

L’événement PUJA RITUEL INDIEN D’OFFRANDES Arboussols a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO