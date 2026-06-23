PUJA RITUEL INDIEN D’OFFRANDES Arboussols
vendredi 17 juillet 2026 · Arboussols
Informations pratiques
Arboussols
PUJA RITUEL INDIEN D’OFFRANDES
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre du festival Purusha qui se tient au prieuré de Marcevol, venez assister à une séance de Puja un rituel indien d’offrandes animé par Munesh Giri.
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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
As part of the Purusha Festival taking place at the Marcevol Priory, come and attend a Puja ceremony: an Indian ritual of offerings led by Munesh Giri.
L’événement PUJA RITUEL INDIEN D’OFFRANDES Arboussols a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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