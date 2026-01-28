Pujols transformations Pujols

Pujols transformations

Place Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

À quoi ressemblait la vue du Lot depuis Pujols il y a 60 ans ? Comment devient-on plus beau village de France ? Depuis 100 ans nos modes de vie et nos aspirations ont considérablement changé, nous amenant à redéfinir la manière dont nous habitons et transformons notre cadre de vie.

Place Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Pujols transformations

What was the view of the Lot from Pujols 60 years ago? How do you become France’s most beautiful village ? Over the last 100 years, our lifestyles and aspirations have changed considerably, leading us to redefine the way we live and transform our surroundings.

