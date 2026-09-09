PUNK FEST – TAGADA JONES / OPIUM DU PEUPLE / DARCY, Les Fuseaux, Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

PUNK FEST – TAGADA JONES / OPIUM DU PEUPLE / DARCY Samedi 7 novembre, 19h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T19:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T19:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00

Quand la réalité se fissure comme un ampli qui sature, que l’air sent la poussière et que la bière n’a pas le temps de se réchauffer, ainsi se définit un Punk Fest qui laisse des traces. S’invitent sur la scène des Fuseaux, trois

groupes phénomènes : Darcy et sa musique directe, sans ambages, tenue par un frontman éruptif, Opium du Peuple qui régale depuis vingt ans en déconstruisant les standards de la chanson française cuisinés à la sauce punk-rock et puis, Tagada Jones et leurs milliers de concerts de par le monde, leur dizaine d’albums et leurs près de 64 000 auditeurs mensuels.

« Tagada Jones sont plus en forme que jamais. » ROLLING STONES HEBDO

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Pour le festival Eclectik Rock, une première soirée Punk Fest qui s’annonce explosive avec Tagada Jones, Opium du Peuple et Darcy ! punk tagadajones