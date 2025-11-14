PUTAIN DE RENAUD ! Perpignan
PUTAIN DE RENAUD ! Perpignan jeudi 15 octobre 2026.
PUTAIN DE RENAUD !
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 29 – 29 – 42
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
.
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
L’événement PUTAIN DE RENAUD ! Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME