PV Presque Vrai Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

samedi 7 novembre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses

Informations pratiques

Cluses

PV Presque Vrai

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 21:20:00

Date(s) :

2026-11-07

Pierre-Vitor dit PV, fait rire intelligemment avec son style propre à lui ; comédien hors pair, il a l’œil pour s’adapter et nous faire réfléchir !

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : PV Almost True

Pierre-Vitor, known as PV, makes us laugh in an intelligent way with his unique style; an outstanding actor, he has a knack for adapting and making us think!

L’événement PV Presque Vrai Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme