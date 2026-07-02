PV Presque Vrai Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
samedi 7 novembre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses
Informations pratiques
Cluses
PV Presque Vrai
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07 21:20:00
Date(s) :
2026-11-07
Pierre-Vitor dit PV, fait rire intelligemment avec son style propre à lui ; comédien hors pair, il a l’œil pour s’adapter et nous faire réfléchir !
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : PV Almost True
Pierre-Vitor, known as PV, makes us laugh in an intelligent way with his unique style; an outstanding actor, he has a knack for adapting and making us think!
L’événement PV Presque Vrai Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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