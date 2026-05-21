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Pygmalion Halle aux Grains Toulouse

Pygmalion Halle aux Grains Toulouse

Pygmalion Halle aux Grains Toulouse vendredi 19 mars 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 19 mars 2027

Fin : vendredi 19 mars 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 100€

Grâce à des interprètes tels que le Chœur et l’Orchestre Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon, nous redécouvrons la plus grande de toutes les symphonies, la Neuvième de Beethoven : elle exprime l’universelle fraternité, loue la réconciliation des hommes avec le Créateur, témoigne d’une exaltation collective avant le déchaînement conclusif. En prologue à la Symphonie, nous entendrons quelques œuvres rarement jouées du compositeur.

PROGRAMME :

BEETHOVEN : Le Roi Étienne (extraits)
BEETHOVEN : Les Ruines d’Athènes (extraits)
BEETHOVEN : Symphonie n°9 « Hymne à la joie »

Solistes:
Beth Taylor | mezo-soprano
Robin Tritschler | ténor

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