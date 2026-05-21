Pygmalion Halle aux Grains Toulouse
Pygmalion Halle aux Grains Toulouse vendredi 19 mars 2027.
Grâce à des interprètes tels que le Chœur et l’Orchestre Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon, nous redécouvrons la plus grande de toutes les symphonies, la Neuvième de Beethoven : elle exprime l’universelle fraternité, loue la réconciliation des hommes avec le Créateur, témoigne d’une exaltation collective avant le déchaînement conclusif. En prologue à la Symphonie, nous entendrons quelques œuvres rarement jouées du compositeur.
PROGRAMME :
BEETHOVEN : Le Roi Étienne (extraits)
BEETHOVEN : Les Ruines d’Athènes (extraits)
BEETHOVEN : Symphonie n°9 « Hymne à la joie »
Solistes:
Beth Taylor | mezo-soprano
Robin Tritschler | ténor
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- 3 court métrages, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 21 mai 2026
- Regards sur la RDC : colonisation, histoire et luttes, Le Cratère, Toulouse 21 mai 2026
- Muganga – Celui qui soigne / Rencontre avec Déborah Lukumuena, Le Cratère, Toulouse 21 mai 2026
- Conférence sur Hayao Miyazaki par Marion POIRSON-DECHONNE, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse 21 mai 2026
- Présentation de la version ukrainienne de l’Impénitente, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse 21 mai 2026