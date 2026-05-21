Pygmalion Halle aux Grains Toulouse

Grâce à des interprètes tels que le Chœur et l’Orchestre Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon, nous redécouvrons la plus grande de toutes les symphonies, la Neuvième de Beethoven : elle exprime l’universelle fraternité, loue la réconciliation des hommes avec le Créateur, témoigne d’une exaltation collective avant le déchaînement conclusif. En prologue à la Symphonie, nous entendrons quelques œuvres rarement jouées du compositeur.

PROGRAMME :

BEETHOVEN : Le Roi Étienne (extraits)

BEETHOVEN : Les Ruines d’Athènes (extraits)

BEETHOVEN : Symphonie n°9 « Hymne à la joie »

Solistes:

Beth Taylor | mezo-soprano

Robin Tritschler | ténor