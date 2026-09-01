PYGMENTS PRÉSENTE NUANCE #2 OPEN AIR Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

Suite au succès de la première édition, nous sommes honorés de vous présenter cette deuxième session spéciale duo qui aura lieu au Canal Barboteur à Bobigny.

Au programme :

Queen Praline : Installé·es à Paris, Inès et Étienne forment un duo de DJs aux sélections aussi groovy qu’hypnotiques. Leur univers se construit autour de l’electro, du breakbeat et de la progressive house, avec une approche ouverte qui leur permet de jouer avec les influences et les textures.

Abia : DJ et chanteuse franco-vénézuélienne, Abia développe un univers à la croisée de la bass music et de ses multiples influences musicales. Elle aime brouiller les frontières entre les styles et composer des sets éclectiques, pensés pour créer une véritable connexion émotionnelle avec le public.

Jardinage est un duo composé de deux amis inséparables, qui a trouvé dans la musique électronique une source d’expression infinie. Leurs influences majeures proviennent du hardgroove, de la techno mentale et de la trance. Des genres qui se caractérisent par des basses puissantes,

Nailek : Originellement bercé par la scène techno lilloise et belge, Nailek explore aujourd’hui également des univers plus variés, entre breakbeat, dub et rythmiques hardgroove. Un mélange d’influences qu’il aura à cœur de vous partager lors de son set d’ouverture pour Nuance. Tant que ça groove, c’est ça que c’est bon.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Infos pratiques

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 19 Septembre

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

@keliandrain.psd

PYGMENTS PRÉSENTE NUANCE #2



Anciennement Pygments Lab, Nuance marque le début d’un nouveau chapitre.



Pensé comme un espace d’exploration sonore et d’expression libre, Nuance met en lumière des artistes et des producteurices aux identités fortes entre hybridations et sensibilités singulières. Plus qu’une simple soirée, c’est une invitation à plonger dans des univers contrastés, à la frontière des genres et des émotions.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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