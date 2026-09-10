Quand l’architecture raconte l’histoire du maquis, Mémorial de la Résistance en Vercors, Vassieux-en-Vercors
samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Quand l’architecture raconte l’histoire du maquis 19 et 20 septembre Mémorial de la Résistance en Vercors Drôme
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Quand l’architecture raconte l’histoire du maquis
Par Julien Guillon, historien référent du Mémorial
Quand l’architecture unique du Mémorial raconte la clandestinité, le maquis, tout en rendant hommage aux combattants et civils. Un bâtiment qui s’inscrit dans le paysage, lui même portant les traces de femmes et d’hommes engagés. Première partie en extérieur, deuxième partie sur le belvédère.
Mémorial de la Résistance en Vercors 3425 col de la chau 26420 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475482600 http://www.memorial-vercors.fr https://www.facebook.com/MemorialdelaresistanceenVercors [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-du-vercors.fr/resistance/rencontres-avec-lhistorien »}] La découverte du mémorial de la Résistance permet de ressentir les émotions qui ont animé les femmes et les hommes qui se sont engagés. Un cheminement pour apprendre, comprendre et se questionner sur nos valeurs contemporaines. Accès en voiture, pas de transports en commun, parkings à proximité (parking et accès PMR)
Quand l’architecture raconte l’histoire du maquis
©Focus-outdoor
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