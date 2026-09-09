Visitez les moulins à vent de la Mure, Moulins à vent de la Mure, Vassieux-en-Vercors
samedi 19 septembre 2026 · Moulins à vent de la Mure · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Visitez les moulins à vent de la Mure 19 et 20 septembre Moulins à vent de la Mure Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous trouverez sur place des panneaux relatifs à l’histoire des moulins à vent du hameau de La Mure, derniers encore en élévation pour toutes les Alpes du nord
https://moulinsventdevassieux.blog4ever.com/les-moulins-a-vent-de-la-mure-1
Moulins à vent de la Mure 114 La Mûre, 26420 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 48 28 11 http://moulinsventdevassieux.blog4ever.com/ [{« link »: « https://moulinsventdevassieux.blog4ever.com/les-moulins-a-vent-de-la-mure-1 »}] Les tours du moulin à vent, situées sur une butte calcaire à 1100 m d’altitude au lieu-dit La Mure accrochent le regard lorsqu’on arrive sur le village de Vassieux. La vue, magnifique, embrasse toute la vallée de Vassieux et la chaine du Grand Veymont. Le vent y souffle une grande partie de l’année, du nord ou du sud à une vitesse moyenne de 5 à 6 m/seconde : l’endroit se prête donc particulièrement bien à l’implantation de moulins à vent. Le moulin datant de 1751, présente une tour de 7.75 m de diamètre, montant encore à 6 m de hauteur, et son parement extérieur quasiment intact. Telles qu’elles se présentent en l’état actuel, les tours de la Mûre constituent les derniers moulins à vent encore conservés en élévation dans les Alpes du nord et en milieu montagnard. A ce titre, ils constituent des monuments exceptionnels du patrimoine du Parc naturel Régional du Vercors et de la Région Rhône-Alpes. (A.Belmont) On y accède depuis la route du col de Proncel (CD 178, la Chapelle-Vassieux) par le hameau de la Mûre et de là par un chemin carrossable.
Vous trouverez sur place des panneaux relatifs à l’histoire des moulins de Vassieux, dont les moulins à vent (8 à 10 recensés) et en particuliers des moulins à vent du hameau de La Mure, derniers en …
©vespa
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