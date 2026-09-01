Journée Européenne du Patrimoine Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Journée Européenne du Patrimoine
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez explorer l’histoire autrement projections, balades et échanges avec des passionnés pour faire revivre la mémoire de Loscence.
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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
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English :
Come explore history in a new way: screenings, walking tours, and discussions with local enthusiasts to bring the history of Loscence to life.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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