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AGENDA · Vassieux-en-Vercors

Journée Européenne du Patrimoine Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée départemental de la Résistance en Vercors
Adresse
40 rue Fourna
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Vassieux-en-Vercors

Journée Européenne du Patrimoine

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Venez explorer l’histoire autrement projections, balades et échanges avec des passionnés pour faire revivre la mémoire de Loscence.
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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46  musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

Come explore history in a new way: screenings, walking tours, and discussions with local enthusiasts to bring the history of Loscence to life.

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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