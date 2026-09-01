Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Film Le moine et le fusil

Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 22:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Dans le cadre du 21 septembre, journée internationale la paix, le comité Vercors Paix organise une soirée cinéma en collaboration avec le ciné-club de Vassieux. Le film Le moine et le fusil.

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Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 47 27 39 lolocollin1417@gmail.com

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English :

To mark September 21, the International Day of Peace, the Vercors Paix Committee is organizing a movie night in collaboration with the Vassieux Film Club. The film: *The Monk and the Gun*.

L’événement Film Le moine et le fusil Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme