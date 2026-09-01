Journée internationale de la Paix focus sur la Palestine Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors
vendredi 25 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Journée internationale de la Paix focus sur la Palestine
Musée de la Résistance Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Dans le cadre de la journée internationale de la Paix, échanges autour de la Palestine avec Michel Léon, Ligue des droits de l’Homme et Nicolas Faivre d’Arcier, collectif Diois Palestine Solidarité
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Musée de la Résistance Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 47 27 39 lolocollin1417@gmail.com
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English :
As part of International Peace Day, a discussion on Palestine with Michel Léon of the Human Rights League and Nicolas Faivre d’Arcier of the Diois Palestine Solidarity Collective
L’événement Journée internationale de la Paix focus sur la Palestine Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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