La machine Enigma Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
dimanche 20 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
La machine Enigma
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Par l’association ERRA.
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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
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English :
By the ERRA association.
L’événement La machine Enigma Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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