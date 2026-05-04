Quand le doute fait avancer… l’Histoire – Rencontre avec Yann LIGNEREUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Inscription obligatoire. Inscription obligatoire ICI L’accès gratuit et l’ouverture à tous les publics sont rendus possibles grâce au soutien du projet FORGER de Nantes Université, dans le cadre de sa labellisation SAPS (Sciences avec et pour la société). Tout public

On ne sait pas grand chose du voyage de Jean Nicollet, au début des années 1630, dans la région des Grands Lacs américains… Pourtant, quelques mois après sa mort, son arrivée a été racontée de manière merveilleuse et, plus de 200 ans plus tard, son histoire est devenue le socle sur lequel s’est construit l’imaginaire historique de l’État du Wisconsin ! Face au doute et à l’incertitude sur la fiabilité des documents, comment son histoire peut-elle malgré tout aider les historiennes et historiens ? Comment leur permet-elle de comprendre ce qu’ils peuvent affirmer… et les chemins qu’ils ne doivent pas emprunter ? Yann Lignereux est professeur d’histoire contemporaine à Nantes Université Présentation Laurent Munier « Le passage des sciences : quand le doute fait avancer » – Un cycle de rencontres inéditLes chercheurs et chercheuses de Nantes Université vous invitent à découvrir comment le doute et la confrontation des idées font avancer la science et enrichissent le débat public. Santé, société, éthique… À chaque rencontre, un expert décrypte un sujet sensible où l’apport des sciences a éclairé les choix de société.

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