QUAND LE HASARD DESSINE ATELIER FAMILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
samedi 25 juillet 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
QUAND LE HASARD DESSINE ATELIER FAMILLE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-22
Inspirés par les formes, la poésie et le vocabulaire de Joan Mir, laissez-vous guider dans un atelier ludique et convivial.
Les vendredis 31 juillet et 14 août à 14h30
Les samedis 25 juillet et 22 août à 14h30…
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inspired by Joan Miró’s forms, poetry, and vocabulary, let us guide you through a fun and friendly workshop.
Fridays, July 31 and August 14 at 2:30 p.m.
Saturdays, July 25 and August 22 at 2:30 p.m….
L’événement QUAND LE HASARD DESSINE ATELIER FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan 2 juillet 2026
- VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 juillet 2026
- SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan 5 juillet 2026