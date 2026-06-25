QUAND LE HASARD DESSINE ATELIER FAMILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

QUAND LE HASARD DESSINE ATELIER FAMILLE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-22

Inspirés par les formes, la poésie et le vocabulaire de Joan Mir, laissez-vous guider dans un atelier ludique et convivial.

Les vendredis 31 juillet et 14 août à 14h30

Les samedis 25 juillet et 22 août à 14h30…

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

Inspired by Joan Miró’s forms, poetry, and vocabulary, let us guide you through a fun and friendly workshop.

Fridays, July 31 and August 14 at 2:30 p.m.

Saturdays, July 25 and August 22 at 2:30 p.m….

L’événement QUAND LE HASARD DESSINE ATELIER FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66