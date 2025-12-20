Tulle

Quand le jazz fait vibrer la mémoire et la liberté

Conseil Départemental Auditorium Tulle Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Comité des Martyrs de Tulle propose un concert exceptionnel dans le cadre des commémorations du 9 juin 1944. Le Quartet du saxophoniste et compositeur Arthur Élin invite le public à un véritable voyage émotionnel, entre jazz swing, et bop, influences latines et flamenco, et sonorités contemporaines. Porté par quatre jeunes talents de la scène parisienne, dont Zacharie Abraham à la contrebasse, Romain Habert à la guitare et Jean-Baptiste Loutte à la batterie, ces artistes offrent une musique à la fois puissante et raffinée, pleine de vitalité. Pensé spécialement pour cette commémoration, ce concert propose une mise en scène immersive où jazz, résistance et liberté se répondent au travers de plusieurs créations originales, composées et crées spécialement pour l’occasion et enrichies par des dispositifs audio-visuels inédits. .

Conseil Départemental Auditorium Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 26 57 27

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English : Quand le jazz fait vibrer la mémoire et la liberté

L’événement Quand le jazz fait vibrer la mémoire et la liberté Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze