Quand le miroir se souvient du pas Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou – 78400 (France)

uand le miroir se souvient du pas (When the Mirror Remembers the Trace) s’inscrit pleinement dans la mission du MACS MTO : l’exposition met en lumière l’héritage vivant de l’art et de la pensée soufis, en plaçant les visiteurs comme acteurs à part entière d’une quête. L’exposition elle-même fait écho au chemin soufi, dans lequel l’expérience directe est une condition essentielle à la compréhension..

Dans cette approche, les œuvres de la collection sont associées à des installations participatives et des interventions scénographiques qui encouragent une exploration autonome. Des œuvres calligraphiques commissionnées présentent huit termes clés du soufisme, qui servent de jalons conceptuels tout au long du parcours, depuis tasawwuf, terme désignant le soufisme, jusqu’à fanā, l’anéantissement de l’ego dans l’union divine.

Aux côtés d’œuvres symboliques et contemplatives issues de la collection du musée, le visiteur découvre des installations interactives, dont une expérience de réalité virtuelle d’un cercle de dhikr (remémoration), une salle d’āyeneh-kārī (mosaïque de miroirs) que les visiteurs contribuent à compléter, un salon de lecture soufi, ainsi que des espaces d’écoute dans le jardin. Ces installations transforment le musée en un lieu dynamique d’engagement personnel, de découverte et de contemplation.

Plutôt que d’aboutir à une interprétation unique, le parcours d’exposition se déploie comme un voyage où le visiteur parcourt ses propres pensées et réflexions nouvelles. Ce cheminement reflète ainsi la manière dont la connaissance soufie se révèle, non pas à travers des définitions figées, mais par une expérience vécue et une rencontre personnelle.