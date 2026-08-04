Quand le patrimoine prend la pose, CAUE du Jura, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Quand le patrimoine prend la pose Vendredi 18 septembre, 09h00 CAUE du Jura Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Une architecte du CAUE s’associe à un photographe professionnel pour faire découvrir autrement le patrimoine bâti aux élèves des établissements scolaires jurassiens. Au cours d’une visite guidée, ils apprennent à observer l’architecture qui les entoure et à en révéler les qualités par la photographie. En expérimentant différents cadrages, points de vue et jeux de lumière, ils développent leur sens de l’observation tout en découvrant l’histoire et les caractéristiques du patrimoine local. Une invitation à regarder leur cadre de vie avec curiosité et créativité.

Destiné aux établissements scolaires, cet atelier sera construit en concertation avec les enseignants afin de définir la période d’intervention ainsi que le lieu qui servira de support à la découverte et à la pratique photographique.

CAUE du Jura 151 rue Regard 39000 LONS-Le-SAUNIER Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 24 30 36 http://www.caue39.fr [{« type »: « email », « value »: « documentation@caue39.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 24 30 36 »}]

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©CAUE 39