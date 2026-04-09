Quand les médias se font l’éco du monde Cité de l’économie Paris

Écologie, tech, travail et entreprise : 5 journalistes livrent leurs récits sur l’économie !

Le spectacle d’info réinvente la manière de transmettre l’information. En direct et sur scène, il se situe à la croisée du journalisme et du spectacle. Ici, le journal ne se lit plus : il se regarde, s’écoute et se vit, dans le cadre architectural unique du Hall Defrasse.

Pour cette expérience unique, cinq journalistes montent sur scène pour partager des récits captivants et inspirants autour de l’écologie, des nouvelles technologies, du travail et des grandes entreprises : Millie Servant, rédactrice en chef de ClimaxEstelle Augat, directrice de la rédaction de FLAASHNoah Moulinet et Alexandra Pichard, journalistes à L’InforméFleur Bouron, journaliste aux Échos.

Un spectacle d’info en direct où cinq journalistes montent sur scène pour raconter l’actualité autrement : récits captivants sur l’écologie, la tech et le monde du travail.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/quand-les-medias-se-font-leco-du-monde



Afficher la carte du lieu Cité de l’économie et trouvez le meilleur itinéraire

