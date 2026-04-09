Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quand les médias se font l’éco du monde Cité de l’économie Paris

Quand les médias se font l’éco du monde Cité de l’économie Paris

Quand les médias se font l’éco du monde Cité de l’économie Paris jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Cité de l'économie

Adresse : 1 place du Général Catroux

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Écologie, tech, travail et entreprise : 5 journalistes livrent leurs récits sur l’économie !

Le spectacle d’info réinvente la manière de transmettre l’information. En direct et sur scène, il se situe à la croisée du journalisme et du spectacle. Ici, le journal ne se lit plus : il se regarde, s’écoute et se vit, dans le cadre architectural unique du Hall Defrasse.

Pour cette expérience unique, cinq journalistes montent sur scène pour partager des récits captivants et inspirants autour de l’écologie, des nouvelles technologies, du travail et des grandes entreprises : Millie Servant, rédactrice en chef de ClimaxEstelle Augat, directrice de la rédaction de FLAASHNoah Moulinet et Alexandra Pichard, journalistes à L’InforméFleur Bouron, journaliste aux Échos.

Un spectacle d’info en direct où cinq journalistes montent sur scène pour raconter l’actualité autrement : récits captivants sur l’écologie, la tech et le monde du travail.
Le jeudi 09 avril 2026
de 19h30 à 21h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux  75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/quand-les-medias-se-font-leco-du-monde


Afficher la carte du lieu Cité de l’économie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)