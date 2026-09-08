Quand les plantes font de la musique, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Quand les plantes font de la musique Dimanche 11 octobre, 14h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Découvrez la « Symphonie cachée des plantes », générée à partir de leur biorythme grâce à un capteur spécifique. Écoutez, observez, puis initiez-vous à la photographie végétale pour révéler toute la beauté du monde qui vous entoure.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Les enfants de -13 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte

© Les Morphogénistes

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par Les Morphogénistes

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