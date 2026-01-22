Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour Moustier-Ventadour
Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour Moustier-Ventadour dimanche 26 juillet 2026.
Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour
La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-10 2026-08-16
Découverte en musique de l’histoire du Château de Ventadour, des Troubadours des 12è et 13è siècles. La naissance de la lyrique occitane à la cour des Ventadour et la vie de Bernart de Ventadorn par Olivier Payrat, musicien-chanteur et raconteur.
À 15h30. Tarifs 5€/adulte et 3 €/enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignement et réservation au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour
L’événement Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières