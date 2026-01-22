Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour

Découverte en musique de l’histoire du Château de Ventadour, des Troubadours des 12è et 13è siècles. La naissance de la lyrique occitane à la cour des Ventadour et la vie de Bernart de Ventadorn par Olivier Payrat, musicien-chanteur et raconteur.

À 15h30. Tarifs 5€/adulte et 3 €/enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignement et réservation au 05 55 93 04 34. .

