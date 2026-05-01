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Quartet’O Carré concert jazz 12 place Jean Jaurès Lambesc

Quartet’O Carré concert jazz 12 place Jean Jaurès Lambesc samedi 30 mai 2026.

Lieu : 12 place Jean Jaurès

Adresse : 1,2,3 soleil

Ville : 13410 Lambesc

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15

Lambesc

Quartet’O Carré concert jazz

Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h. 12 place Jean Jaurès 1,2,3 soleil Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Quartet’O Carré en concert à Lambesc !
Quartet’O Carré réunit
Fred EQUOY au piano Hélène BANOUN aux saxophones Jacques FASANO à la basse et Dimitri SUMIAN à la batterie.
Son répertoire accessible et festif puise dans le jazz des années 60 à 80 et va du swing à la musique latine

Réservations par mail.   .

12 place Jean Jaurès 1,2,3 soleil Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Quartet’O Carré in concert in Lambesc!

L’événement Quartet’O Carré concert jazz Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

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