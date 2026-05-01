Quartet’O Carré concert jazz 12 place Jean Jaurès Lambesc

Lambesc

Quartet’O Carré concert jazz

Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h. 12 place Jean Jaurès 1,2,3 soleil Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Quartet’O Carré en concert à Lambesc !

Quartet’O Carré réunit

Fred EQUOY au piano Hélène BANOUN aux saxophones Jacques FASANO à la basse et Dimitri SUMIAN à la batterie.

Son répertoire accessible et festif puise dans le jazz des années 60 à 80 et va du swing à la musique latine



Réservations par mail. .

12 place Jean Jaurès 1,2,3 soleil Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Quartet’O Carré in concert in Lambesc!

L’événement Quartet’O Carré concert jazz Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc