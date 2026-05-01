Quartet’O Carré concert jazz 12 place Jean Jaurès Lambesc
Quartet’O Carré concert jazz 12 place Jean Jaurès Lambesc samedi 30 mai 2026.
Lambesc
Quartet’O Carré concert jazz
Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h. 12 place Jean Jaurès 1,2,3 soleil Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Quartet’O Carré en concert à Lambesc !
Quartet’O Carré réunit
Fred EQUOY au piano Hélène BANOUN aux saxophones Jacques FASANO à la basse et Dimitri SUMIAN à la batterie.
Son répertoire accessible et festif puise dans le jazz des années 60 à 80 et va du swing à la musique latine
Réservations par mail. .
12 place Jean Jaurès 1,2,3 soleil Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quartet’O Carré in concert in Lambesc!
L’événement Quartet’O Carré concert jazz Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Projection de Pour le meilleur et rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon Place des Etats Généraux Lambesc 15 mai 2026
- Fête Foraine place des Etats-généraux Lambesc 16 mai 2026
- Journées nationales des moulins et du patrimoine meulier 6 boulevard de la République Lambesc 16 mai 2026
- VARIATION SUR UNE VOIX SALLE SÉVIGNÉ Lambesc 17 mai 2026
- Ciné Seniors Pour le meilleur Place des Etats Généraux Lambesc 19 mai 2026