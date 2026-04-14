Quartier de printemps, Place Bendern, La Celle-Saint-Cloud

Quartier de printemps Jeudi 30 avril, 14h00 Place Bendern Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:30:00+02:00

Chaque 2ème jeudi des vacances scolaires, l’Espace André Joly, en partenariat avec la Kab’-Mjc, la crèche Bendern, la crèche Sequoia, le Club muay thaï boxing karaté cellois, l’Espace Jeunes, le CPEA et la Croix Rouge Française de La Celle Saint-Cloud proposent un après midi convivial sur la Place du Comte de Bendern.

Gratuite et ouverte à tous, cette animation intergénérationnelle en plein air est un joli moment d’échanges. Jouez durant cet après-midi festif à un memory géant. Contribuez à la création d’une fresque street art ouverte à tous. Venez également écouter des histoires et faire une activité de collage pour les 2/5 ans. Participez à des animations sportives telles que de la boxe thaï, du MMA et du karaté pour les 6/16 ans ainsi qu’ à un tournoi de football pour les adolescents.

Venez à la rencontre du job Truck pour des renseignements sur l’orientation, l’emploi, l’insertion, et du bus mobile Etincelle, du dispositif départemental dédié aux femmes victimes de violences.

Découvrez la k-pop en participant à une initiation.

D’autres surprises vous attendent !

Place Bendern Pl. du Comté de Bendern 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Gratuite et ouverte à tous, cette animation intergénérationnelle en plein air est un joli moment d’échanges !