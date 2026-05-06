QUARTIER JEUNES / Regards illustrés sur les métiers de la Ville de Paris QJ – Quartier Jeunes Paris

Exposition illustrée avec des styles graphiques variés

L’EPSAA est l’école publique de communication visuelle de la Ville de Paris, qui forme aux métiers du graphisme, de la photographie, du webdesign et de la vidéo.

La Ville de Paris, c’est plus de 320 métiers dans le social, la sécurité, les travaux, la propreté, le soin, l’administratif… Elle recrute sur concours, sans concours ou via l’apprentissage et participe à des salons et des forums pour l’emploi afin d’attirer des talents. À ce titre, la DRH de la Ville de Paris a sollicité les étudiant·es de l’EPSAA pour créer des cartes à collectionner présentant ses métiers sous forme d’illustrations, avec des styles graphiques variés, laissant place à une grande liberté créative volontairement éloignée des codes institutionnels.

Venez découvrir ces illustrations à QJ à l’occasion de Nuit Blanche.

En partenariat avec L’école EPSAA

Avec le soutien de Quartier Jeunes et la DRH de la Ville de Paris

Commissariat de Paris Centre

Présentation illustrée et originale des métiers de la Ville de Paris

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

https://qj.paris.fr/programme/jsp/site/Portal.jsp



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