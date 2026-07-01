Quartiers Sports à la Bande Sportive du Grand Parc, Bande sportive du Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Quartiers Sports à la Bande Sportive du Grand Parc 14 et 15 juillet Bande sportive du Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T14:00:00+02:00 – 2026-07-14T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.

Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.

Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

une séance de sport adulte

une séance de sport enfant

Mardi 14 juillet

Activités sportives avec les clubs :

Boxe avec Boxing Club Alamel (14h30-18h30)

Capoeira avec Aruada (14h – 18h)

Course d’orientation avec l’US Cenon (15h -19h)

Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

Badminton

Football

Parcours de motricité

Pilate

Rugby

Volley

Yoga

Zumba

Mercredi 15 juillet

Activités sportives avec les clubs :

Boxe avec Boxing Club Alamel (14h30-18h30)

Capoeira avec Aruada (14h – 18h)

Judo avec Chanteclerc (17h – 20h)

Sport Santé avec Chanteclerc (14h – 17h)

Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

Badminton

Football

Parcours de motricité

Pilate

Rugby

Volley

Yoga

Zumba

Activités culturelles et ludiques :

Ateliers créatifs avec Fenêtre sur rue (17h – 19h)

Ateliers créatifs avec Les Petits Débrouillards (14h – 18h)

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DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT

Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)

Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)

Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)

Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)

Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)

Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)

Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)

Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)

Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)

Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Bande sportive du Grand Parc 33 Rue Louis Geandreau, 33300 Bordeaux Bordeaux 33110 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet, Quartiers Sports prend ses quartiers à la Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc). quartierssports