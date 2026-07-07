Quatre mains – La Spirale / Compagnie Jean Boillot, L’Auditorium, Rezé
mardi 17 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Quatre mains – La Spirale / Compagnie Jean Boillot Mardi 17 novembre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique
De 8€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:00:00+01:00
Dans leur jeunesse, Aline et Elios étaient pianistes et Jean, harpiste. Trente ans plus tard, ils et elle se retrouvent. Les souvenirs remontent, les émotions affleurent. Et avec elles, une promesse : rejouer, ensemble, là où tout s’était arrêté. Entre confidences et musique, la Fantaisie en fa mineur de Schubert devient le fil d’une traversée intime. Premiers amours, révoltes, doutes… toute une jeunesse ressurgit.
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/quatre-mains-la-spirale-compagnie-jean-boillot/ »}]
Quatre mains explore la jeunesse et le rapport des adolescent·es à l’art dans une subtile alchimie entre texte et musique.
Raoul-Gilbert
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