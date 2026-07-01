Quatre tendances, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Quatre tendances 6 – 16 mars 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T20:00:00+01:00 – 2027-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-16T20:00:00+01:00 – 2027-03-16T22:00:00+01:00

Danse

Pour la 11e édition de Quatre tendances, le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux propose un portrait de deux chorégraphes majeurs de la scène contemporaine qui l’accompagnent depuis 2021. Théâtralité, expressivité et vitesse d’exécution sont les marqueurs de l’esthétique de Sol León et de Paul Lightfoot. Sleight of Hand, tour de passe-passe, fait du plateau un immense jeu d’échecs dans lequel les danseurs évoluent portés par une mécanique précise : la pulsation de la musique de Philip Glass. Au son du mambo de Sad Case se compose une partition grimaçante dans laquelle les postures caricaturales des danseurs interrogent la notion de groupe, quand Softly as I Leave You resserre l’espace autour d’un duo enfermé dans une boîte pour mieux montrer le couple et ses déséquilibres. Sh-boom, enfin, est un exemple notable de l’humour noir et de l’ironie lumineuse que le duo de chorégraphes développe depuis ses plus jeunes années. Quatre pièces, un même principe : utiliser la puissance du mouvement pour faire de la danse un art de la satire, aussi drôle que grinçant.

Programme

Sol León et Paul Lightfoot

Sleight of Hand

Softly, as I leave you

Sad Case

Sh-Boom ! – entrée au répertoire

Production Opéra National de Bordeaux

Production Opéra national de Paris, Nederlands Dans Theater (Sleight of Hand)

Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Avec le soutien de la Fondation d’EntreprisePhilippine de Rothschild

Autour du spectacle

Samedi 6 mars 18 h 30 : rencontre avec l’équipe artistique et Éric Quilleré, Grand-Théâtre

Mardi 9 et jeudi 11 mars 14 h 30 : séances pour les scolaires

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/691977-quatre-tendances »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-quatre-tendances-87111 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo_Couleurs%20-%20BD_0.jpg.webp?itok=butuEzdb »}]

Sol León & Paul Lightfoot Danse