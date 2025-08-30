Quatuor à cordes Hanson Apremont-sur-Allier
mercredi 19 août 2026 · Apremont-sur-Allier
Informations pratiques
Apremont-sur-Allier
Quatuor à cordes Hanson
Route de Cuffy Apremont-sur-Allier Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Assistez au concert du Quatuor à cordes Hanson à l’église d’Apremont-sur-Allier une soirée musicale exceptionnelle autour de Beethoven et Janacek dans le cadre du festival Musique à Fontmorigny.
Dans le cadre du festival Musique à Fontmorigny, vivez un concert exceptionnel hors les murs dans le cadre remarquable de l’église d’Apremont-sur-Allier. Le Quatuor à cordes Hanson propose un programme autour de Beethoven et Janácek, deux grands compositeurs aux univers musicaux contrastés.
Reconnu pour la finesse de ses interprétations et sa complicité musicale, le Quatuor Hanson invite le public à découvrir toute la richesse du répertoire de musique de chambre dans l’atmosphère intime et patrimoniale de l’un des Plus Beaux Villages de France.
Un rendez-vous privilégié entre patrimoine, émotion musicale et découverte artistique, le mercredi 19 août 2026 à 19 h, à l’église d’Apremont-sur-Allier. 25 .
Route de Cuffy Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 13 09 56 abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr
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English :
Come see the Hanson String Quartet perform at the church in Apremont-sur-Allier: an exceptional evening of music featuring Beethoven and Janáček as part of the Musique à Fontmorigny festival.
L’événement Quatuor à cordes Hanson Apremont-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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