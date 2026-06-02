Quatuor de Violoncelles Église St Philippe du Roule Paris
Quatuor de Violoncelles Église St Philippe du Roule Paris dimanche 5 juillet 2026.
Un programme d’oeuvres magnifiques, peu connues et rares en concert.
Venez découvrir un concert d’exception, interprété par 4 grands musiciens professionnels et les magnifiques timbres chaleureux de leurs 4 violoncelles !
Sérénades, Élégie, Aria, Impromptus, Suite …
de Klengel, Bach, Marx-Markus, Piazzolla, Forino, Kuznetsov, Werner, Krein, Goltermann
par « Ensemble CelloSphère »
Wagner De MATOS PASSOS – Béatrice MARCEAUX – Quentin FAURÉ – Tristan BOURGET
Venez découvrir un concert d’exception, interprété par 4 grands musiciens professionnels et les magnifiques timbres chaleureux de leurs 4 violoncelles !
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00
Église St Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
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