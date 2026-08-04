Que deviennent les déchets des jurassiens ?, SYDOM du Jura, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Que deviennent les déchets des jurassiens ? Samedi 19 septembre, 09h00 SYDOM du Jura Jura

1er départ à 9h – Dernier départ 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Que deviennent vos déchets ? Nous vous ouvrons les portes du Centre Départemental de Traitement des Ordures Ménagères du Jura, pour venir découvrir ce que deviennent vos poubelles une fois collectées. Vous pourrez y rencontrer les hommes et femmes qui œuvrent à la bonne gestion de nos déchets dans le Jura !

Réservation conseillée en cliquant sur ce lien.

Pour votre sécurité, merci de porter des chaussures plates de fermées.

SYDOM du Jura 350 rue rené Maire 39000 Lons-Le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384474441 http://letri.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.letri.com/actualites/journee-portes-ouvertes-du-sydom-samedi-19-septembre/ »}] [{« link »: « https://forms.gle/7gPxtGmSHep35j3n8 »}] Que deviennent vos déchets ? Nous vous ouvrons les portes du Centre Départemental de Traitement des Ordures Ménagères du Jura, pour venir découvrir ce que deviennent vos poubelles une fois collectées. Vous pourrez y rencontrer les hommes et femmes qui oeuvrent à la bonne gestion de nos déchets dans le Jura !

(1er départ à 9h – Dernier départ 16h – Pause de 12h à 13h) Sur inscription

Parking possible sur place

Que deviennent vos déchets ? Nous vous ouvrons les portes du Centre Départemental de Traitement des Ordures Ménagères du Jura, pour venir découvrir ce que deviennent vos poubelles une fois Vous y les…

©SYDOM