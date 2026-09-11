Que la force soit avec toi ! Venez vous confronter à la force de l’eau en cas d’inondation, Esplanade Marcel-Duchamp, Rouen

Informations pratiques

Que la force soit avec toi ! Venez vous confronter à la force de l’eau en cas d’inondation 19 et 20 septembre Esplanade Marcel-Duchamp Seine-Maritime

Entrée libre, gratuit, animations en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur notre territoire, le danger en cas d’inondation par ruissellement ou par débordement de cours d’eau est réel. À la maison ou sur la route, on peut être confronté à plus fort que soi. L’eau exerce une telle pression qu’elle peut devenir un piège. Venez tester les simulateurs de portière de voiture et de porte de cave ou sous-sol qui seront installés sur l’esplanade Marcel Duchamp devant le musée, aux côtés d’autres outils de sensibilisation à la culture du risque inondation.

Simulateurs de l’Association Française de Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques mis à disposition par la DREAL Normandie.

Animation proposée dans le cadre du PAPI Rouen-Louviers-Austreberthe

Pour en savoir plus dès maintenant, rendez-vous sur le site internet : https://www.papi-rla.fr/

Esplanade Marcel-Duchamp Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.papi-rla.fr/ »}]

Venez tester les simulateurs de portière et de porte de cave ou sous-sol qui seront installés à Rouen.