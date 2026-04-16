¡Que viva México! Philharmonie de Paris Paris
¡Que viva México! Philharmonie de Paris Paris vendredi 21 mai 2027.
Né en l’an 2000, à l’initiative des frères Nicolas et Fabrice Laureau (ex-Prohibition), NLF3 développe un langage instrumental aussi chatoyant que singulier. Oscillant principalement entre post-rock et électronique, leur musique – résolument voyageuse et aventureuse – se teinte parfois d’autres couleurs venues d’ailleurs, par exemple du tropicalisme brésilien. Ayant publié plusieurs albums de fort belle facture, le groupe se révèle spécialement doué pour les ciné-concerts. Créé en 2004, celui conçu à partir de ¡Que Viva Mexico !, mythique film inachevé de Sergueï Eisenstein, demeure emblématique. Tout en vives nuances contrastées, jamais platement illustratif, leur accompagnement musical apporte un riche écho à la puissance visuelle du cinéaste soviétique.
Distribution
NLF3
Fabrice Laureau, basse, sampler, voix
Nicolas Laureau, fender rhodes, guitare électrique, mélodica, synthétiseur
Ludovic Morillon, percussions, guitare
Jean-Michel Pirès, percussions
Expert dans l’art délicat du ciné-concert, le très aventureux groupe parisien NLF3 déploie toute sa maestria avec ¡Que Viva Mexico!, mythique film de Sergueï Eisenstein, auquel il confère un relief saisissant grâce à une création musicale de haut vol.
Le vendredi 21 mai 2027
de 20h00 à 21h30
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2027-05-22T00:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-21T20:00:00+02:00_2027-05-21T21:30:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/29341-que-viva-mexico?itemId=145801
Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Jules Verne Square Jules Verne PARIS 16 avril 2026
- Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026
- Exposition solo « Embrumer le réel » : Pauline Bailly (La Femme-Nuage) LooLooLook Gallery Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026