¡Que viva México! Philharmonie de Paris Paris

Né en l’an 2000, à l’initiative des frères Nicolas et Fabrice Laureau (ex-Prohibition), NLF3 développe un langage instrumental aussi chatoyant que singulier. Oscillant principalement entre post-rock et électronique, leur musique – résolument voyageuse et aventureuse – se teinte parfois d’autres couleurs venues d’ailleurs, par exemple du tropicalisme brésilien. Ayant publié plusieurs albums de fort belle facture, le groupe se révèle spécialement doué pour les ciné-concerts. Créé en 2004, celui conçu à partir de ¡Que Viva Mexico !, mythique film inachevé de Sergueï Eisenstein, demeure emblématique. Tout en vives nuances contrastées, jamais platement illustratif, leur accompagnement musical apporte un riche écho à la puissance visuelle du cinéaste soviétique.

Distribution

NLF3

Fabrice Laureau, basse, sampler, voix

Nicolas Laureau, fender rhodes, guitare électrique, mélodica, synthétiseur

Ludovic Morillon, percussions, guitare

Jean-Michel Pirès, percussions

Expert dans l’art délicat du ciné-concert, le très aventureux groupe parisien NLF3 déploie toute sa maestria avec ¡Que Viva Mexico!, mythique film de Sergueï Eisenstein, auquel il confère un relief saisissant grâce à une création musicale de haut vol.

Le vendredi 21 mai 2027

de 20h00 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-22T00:30:00+02:00

Date(s) : 2027-05-21T20:00:00+02:00_2027-05-21T21:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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