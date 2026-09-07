Queen Budapest, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Queen Budapest Jeudi 8 octobre, 20h30 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:07:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:07:00+02:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=0ZLHC »}]

Evénement – Le 27 juillet 1986, Queen a donné le plus grand concert jamais organisé dans un stade en Hongrie, au Népstadion de Budapest, devant 80 000 fans en délire. Ce concert faisait partie de l… Cines Palace Queen Budapest