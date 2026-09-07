UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Épinal

Queen Budapest, Cinés Palace, Épinal

jeudi 8 octobre 2026 · Cinés Palace · Épinal

Queen Budapest, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Cinés Palace
Adresse
50 rue Saint-Michel, Épinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges

Queen Budapest Jeudi 8 octobre, 20h30 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:07:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:07:00+02:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=0ZLHC »}]
Evénement – Le 27 juillet 1986, Queen a donné le plus grand concert jamais organisé dans un stade en Hongrie, au Népstadion de Budapest, devant 80 000 fans en délire. Ce concert faisait partie de l… Cines Palace Queen Budapest

À voir aussi à Epinal (Vosges)