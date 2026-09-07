Queen Budapest, Cinés Palace, Épinal
jeudi 8 octobre 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Queen Budapest Jeudi 8 octobre, 20h30 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:07:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:07:00+02:00
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=0ZLHC »}]
Evénement – Le 27 juillet 1986, Queen a donné le plus grand concert jamais organisé dans un stade en Hongrie, au Népstadion de Budapest, devant 80 000 fans en délire. Ce concert faisait partie de l… Cines Palace Queen Budapest
À voir aussi à Epinal (Vosges)
- Prendre en main Limédia 48 rue Saint-Michel Épinal 10 septembre 2026
- MUR#51 LADY M VERNISSAGE LA PLOMBERIE Épinal 11 septembre 2026
- Billie Melody, Cinés Palace, Épinal 11 septembre 2026
- Festival Fulldome APLF #5, Planétarium d’Épinal, Épinal 11 septembre 2026
- Les Folles Journées du vélo PLACE DE L’ATRE Épinal 12 septembre 2026