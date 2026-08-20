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Queer cinéma : rencontre avec Didier Roth-Bettoni Bibliothèque Georges Brassens Paris

jeudi 12 novembre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris

Queer cinéma : rencontre avec Didier Roth-Bettoni Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Georges Brassens
Adresse
38 rue Gassendi
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30</p>

20 ans après L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007), Didier Roth-Bettoni
a souhaité poursuivre son travail sur les représentations LGBTQI au cinéma sous un nouveau titre, reflétant les évolutions considérables de la société. Une cinquième partie, inédite, couvre les 20 années écoulées et présente environ 1500 films supplémentaires, qui viennent s’ajouter aux près de 6000 déjà cités dans la première édition.

Balayant en 1200 pages une période de
1895 à nos jours, cet ouvrage enrichi met en lumière les œuvres et leurs
auteurs, les personnages et leurs interprètes, mais s’attache surtout à
souligner les transformations dans les images des gays, des lesbiennes ou des
transgenres représenté·es.

Didier Roth-Bettoni est journaliste et historien du
cinéma, spécialiste des représentations de l’homosexualité et des identités de
genre. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, dont L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007), Sebastiane ou saint Jarman, cinéaste queer et martyr (ErosOnyx, 2013) ou Les Années sida à l’écran (ErosOnyx, 2017).

La bibliothèque accueille le journaliste et historien du cinéma à l’occasion de la parution de son ouvrage « Queer cinéma : 1895-2025, une histoire mondiale des représentations LGBTQI à l’écran » (La Musardine, 2026).
Le jeudi 12 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-12T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-12T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T20:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr


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