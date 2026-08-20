Queer cinéma : rencontre avec Didier Roth-Bettoni Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

20 ans après L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007), Didier Roth-Bettoni

a souhaité poursuivre son travail sur les représentations LGBTQI au cinéma sous un nouveau titre, reflétant les évolutions considérables de la société. Une cinquième partie, inédite, couvre les 20 années écoulées et présente environ 1500 films supplémentaires, qui viennent s’ajouter aux près de 6000 déjà cités dans la première édition.

Balayant en 1200 pages une période de

1895 à nos jours, cet ouvrage enrichi met en lumière les œuvres et leurs

auteurs, les personnages et leurs interprètes, mais s’attache surtout à

souligner les transformations dans les images des gays, des lesbiennes ou des

transgenres représenté·es.

Didier Roth-Bettoni est journaliste et historien du

cinéma, spécialiste des représentations de l’homosexualité et des identités de

genre. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, dont L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007), Sebastiane ou saint Jarman, cinéaste queer et martyr (ErosOnyx, 2013) ou Les Années sida à l’écran (ErosOnyx, 2017).

La bibliothèque accueille le journaliste et historien du cinéma à l’occasion de la parution de son ouvrage « Queer cinéma : 1895-2025, une histoire mondiale des représentations LGBTQI à l’écran » (La Musardine, 2026).

Le jeudi 12 novembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-12T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T20:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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