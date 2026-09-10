Quel boucan cet environnement !, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Quel boucan cet environnement ! 19 et 20 septembre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A quelle faune ou quelle flore correspond ce sifflement, ce cri, cet écho ?

Lors de sessions d’écoutes participatives, venez-vous installer et vous mettre à l’écoute de diverses prises de sons réalisées par Patrick Avakian, guide de montagne, artiste et professionnel de feel-recording depuis plus de 40 ans.

Du sifflement de la marmotte aux gargouillis de la rivière, devinez à quoi font écho chaque son, et laissez-vous embarquez dans une randonnée sonore.

En présence de l’artiste Patrick Avakian.

Dates et horaires :

samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre

14h-14h30 / 14h45-15h15 / 15H30-16H00 / 16h15-16h45 / 17h00-17h30

durée : 30 min

+ d’infos :

gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai

tout public à partir de 8 ans

en collaboration avec Radio Campus

Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Quai des Savoirs

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-quai-des-savoirs-7142615/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

« Quel boucan cet environnement ! » vous invite à écouter et questionner les sons issus de nos environnements naturels. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. JEP visites