Quel boucan cet environnement !, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Quai des Savoirs - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Quel boucan cet environnement ! 19 et 20 septembre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne
Gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
A quelle faune ou quelle flore correspond ce sifflement, ce cri, cet écho ?
Lors de sessions d’écoutes participatives, venez-vous installer et vous mettre à l’écoute de diverses prises de sons réalisées par Patrick Avakian, guide de montagne, artiste et professionnel de feel-recording depuis plus de 40 ans.
Du sifflement de la marmotte aux gargouillis de la rivière, devinez à quoi font écho chaque son, et laissez-vous embarquez dans une randonnée sonore.
En présence de l’artiste Patrick Avakian.
Dates et horaires :
- samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre
- 14h-14h30 / 14h45-15h15 / 15H30-16H00 / 16h15-16h45 / 17h00-17h30
- durée : 30 min
+ d’infos :
- gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai
- tout public à partir de 8 ans
- en collaboration avec Radio Campus
Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Quai des Savoirs
Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-quai-des-savoirs-7142615/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
« Quel boucan cet environnement ! » vous invite à écouter et questionner les sons issus de nos environnements naturels. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. JEP visites
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